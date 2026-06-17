"Видим каждое движение": откровенное интервью командира ОТУ "Одесса" об освобождении Кинбурнской косы и пути в Крым

После очередной ночной атаки россиян на Одессу в штабе все еще витает напряжение бессонной ночи. Звонки, краткие доклады, приглушенные голоса военных – атмосфера, в которой война не останавливается ни на минуту.

Командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков отвечает за широкую полосу обороны: от границы с временно оккупированным Приднестровьем на западе – до Вилково на юге – и Николаева на востоке. Это практически все Черноморское побережье, которое осталось под контролем Украины после полномасштабного вторжения, и сотни километров на суше.

Полковник входит в командный пункт сдержанно и спокойно. Усталость заметна в глазах, но не в голосе – он собран, энергичен, с той фронтовой иронией, которая помогает держать ритм в самые тяжелые дни.

Первые минуты разговора с полковником – несколько шуток, короткие реплики о бессонной ночи и кофе, который уже никто не считает. Но как только начинаем говорить об обороне юга и безопасности Одессы – интонация меняется. Шутки остаются за кадром. Далее в материале 24 Канала – жесткий, честный и серьезный разговор о войне, ответственности и цене стойкости, которую ежедневно приходится платить.

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Действительно ли Россия может захватить Одессу?

Давайте сразу с берега в карьер. Есть ли сегодня у врага хоть малейшие шансы на суше угрожать Одессе и другим городам области?

Когда вы говорите о береге и карьере, я рефлекторно вспоминаю все потенциальные места высадки вражеского десанта и карты их минирования. С этим у нас все надежно. В целом мы практически завершили обустройство инженерных сооружений – это три эшелона обороны области и еще три эшелона круговой обороны самой Одессы.

Каждая автомобильная дорога, транспортная развязка, железнодорожное полотно и мосты в случае необходимости станут смертельной ловушкой для врага. Кроме этого – тетраэдры, малозаметные препятствия, танковые рвы, заранее определенные килл-зоны и многое другое.

Уверяю, просто так сюда никто не зайдет!

Все, о чем я вам рассказываю, – не бравада, а работа на опережение, профилактика возможных проблем. Враг постоянно ведет космическую и воздушную разведку юга Украины. Сейчас россияне сопоставляют свои возможности с нашими и понимают, что любая попытка атаковать на этом участке фронта равносильна самоубийству. И это реальный результат нашей работы.

Как защищен юг Украины / Фото предоставлены 24 Каналу

На юге Украины есть территории, куда враг вошел еще в начале полномасштабного вторжения, в частности Кинбурнская коса. Оттуда по прямой через Днепровско-Бугский лиман до Очакова – менее 5 километров, до Одессы – чуть более 60. Видите ли вы угрозу на этом направлении?

Да, здесь враг пытается постоянно создавать проблемы. 99% их FPV-дронов мы садим средствами РЭБ. Но есть вопрос по дронам на оптоволокне, и мы его также решаем. Для надежной логистики строим антидроновые туннели.

Мы ежедневно уничтожаем их средства поражения – артиллерию различного калибра. Как только туман или ночь – они пытаются подтянуть новые системы, но буквально в течение недели мы превращаем их в металлолом. В нашем арсенале достаточно средств БПЛА средней дальности, так называемых middle strike. Мы наносим поражение на ту глубину, которая нам нужна.

Взлет тяжелого middle strike-бомбардировщика "Backfire" / ОТУ "Одесса"

Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников из УВ(с) "Юг" практически отрезали логистику оккупантов на косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация.

Вопрос освобождения Кинбурнской косы очень важен. Для меня лично этот путь через косу – дорога домой, в родной Крым, где я родился и вырос. Придет время, и мы вернемся!

Какая угроза для Украины исходит со стороны Приднестровья?

Если Кинбурнская коса тесно связана с морем, то вглубь континентальной Украины в зоне ответственности ОТУ "Одесса" существует еще одна потенциальная точка соприкосновения с агрессором – контингент российских войск во временно оккупированном Приднестровье. Какая угроза для Украины исходит оттуда?

Они способны на провокации, различные демонстрационные действия по приказу из Москвы, но их вооружение находится в плачевном состоянии. Изоляция сказывается.

Самая большая опасность – это склады боеприпасов в селе Кобасна. Еще со времен Западной группы войск СССР там хранятся старые танковые снаряды, боекомплекты для РСЗО, выстрелы для РПГ и авиационные бомбы. Правда, аэродром, как и военная авиация, – неисправны.

Но, как бы там ни было, у нас есть многочисленный военный контингент государства-агрессора на нашей государственной границе. Они даже на полигонах отрабатывают мероприятия боевой подготовки. Бегают, стреляют. Поэтому бдительности не теряем. Разведка работает, и мы видим каждое их неосторожное движение и выброшенный окурок. В случае реальной угрозы ответ будет молниеносным. И они это хорошо понимают.

О роли офицера в войне

Возможно, болезненный, но важный, мировоззренческий вопрос. По работе я часто общаюсь с офицерами разных уровней – и чем дальше, тем чаще у меня складывается впечатление, что работа украинского командира в нашем обществе недооценена. Как вы считаете, есть ли риск того, что в конечном итоге настоящие боевые офицеры, которые ежедневно несут на себе ответственность за фронт, рискуют получить больше обвинений, чем признания?

Мы выбрали свой путь. Эта военная аскеза длится годами. Кто-то еще с АТО, другие присоединились после полномасштабного вторжения. Я уважаю всех одинаково – просто одних знаю дольше, других меньше. Большинство из них – золотой фонд нашего государства. И именно им, скорее всего, достанется больше всего. Но не наград – наоборот, давления и обвинений. Легко только тому, кто ни за что не отвечает.

В этой турбулентной во всех смыслах ситуации главный риск – чтобы настоящих героев войны вдруг не назвали виновными в поражениях. Чтобы победы, которые у нас без сомнения были и еще будут, не приписывали тем, кто к ним не имеет никакого отношения. Чтобы боевых офицеров и солдат – тех, кто до сих пор в окопах и кто потом и кровью прошел путь от солдата до командира, – не называли случайными "солдатами удачи".



Денис Носиков вместе с личным составом "в полях" / Фото предоставлено 24 Каналу

Мир устроен так, что первыми уходят лучшие побратимы. Мы живем с этой болью, и это дополнительная мотивация – в память о них сражаться дальше.

Как Украине победить в экзистенциальной войне против России?

Главный фронт сегодня часто проходит не только на линии боевых действий, но и внутри самого общества – там, где решается, способны ли украинцы оставаться едиными, несмотря на усталость, неравенство и разный опыт войны. Остались ли еще люди, способные на самопожертвование ради победы?

Психологи говорят, что самопожертвование – это некое нарушение базового инстинкта самосохранения (улыбается, – 24 Канал). Здоровые, проработанные гедонисты как жили своей лучшей жизнью, так и живут. Вот только их жизнь происходит благодаря нашему самопожертвованию. Да, одна часть общества оплачивает счета другой. Так быть не должно.

И я объясню, почему. Именно в этом месте начинается конфликт интересов. Отсюда вытекают вопросы справедливой мобилизации, распределения ограниченных ресурсов страны, права на ротацию, права на создание семьи и нормальных человеческих условий жизни.

Отдельно я бы выделил ветеранов войны. Эти ребята и девушки уже всем все доказали. Именно они, в соответствии со своими навыками и знаниями, должны занимать руководящие должности в государственных и правоохранительных органах, а также органах местного самоуправления. Тогда все будет четко и не будет разделения между тылом и передовой.

Рвется там, где тонко. Враг проводит свои информационные спецоперации именно на почве внутренних разногласий в Украине. Его задача – разъединить нас, разделить на различные социальные группы, которые будут враждовать между собой. "Разделяй и властвуй" придумали далеко не глупые, но крайне циничные люди.

Выстоять в гибридной войне, составной частью которой является информационное противостояние, сможет только объединенное общество.

И здесь я не хочу надевать мантию профессора или пиджак аналитика, но нам, военным, очевидно: на фронте, чтобы выполнить задачу и выжить, всегда нужно помнить, что тебя ждут дома. А это чувство – уже больше о ценностях. На этой основе мы все должны объединиться. После победы вся страна должна вернуться к себе – домой.

В чем, на ваш взгляд, заключается принципиальная разница между россиянами и украинцами и почему именно она делает эту войну настолько жестокой и бескомпромиссной?

Украинцы – это нация, которая создает, улучшает окружающую среду и не посягает на права других. Мы стремимся к красоте. Помните еще из школьной программы: "Садок вишневий коло хати…" Тарас Шевченко – не только классик и гений, но и наш герой-современник по духу. Один из моих любимых поэтов, реально.

Россияне – наши антагонисты. Они уничтожают все вокруг. Я видел это очень отчетливо собственными глазами. Раньше – через бруствер окопа, когда был пехотинцем, а теперь – через картинку, которую транслируют мониторы на командных пунктах управления.



Денис Носиков на командном пункте / Фото предоставлено 24 Каналу

Идея врага проста и понятна: всех убить, унизить, изнасиловать, ограбить. Не можешь добиться успеха сам – тяни вниз соседа.

Россияне в своих взглядах на мир – типичные троглодиты, а Украина для них – так называемая "законная цель".

Чего только стоят слова их лидера Путина, которые он с нескрываемым наслаждением произнес накануне полномасштабного вторжения: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!" Это типичный сленг гопника и насильника.

Мы должны говорить с ними с позиции силы, в частности при поддержке международного сообщества. Для этого наш Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский на международной арене делает очень грамотные, своевременные и сильные шаги.

Если желание уничтожать и ненависть к украинцам у врага заложены на уровне инстинктов, то как нам тогда победить в этой экзистенциальной войне за независимость?

К сожалению, далеко не все зависит от нас самих. Единственное, что действительно нам решать, – это кем быть: жертвами этой войны или воинами.

На мой взгляд, сегодня быть сильными – это не только наше право, но и обязанность каждого гражданина.

Не дать ни внутренним, ни внешним врагам ввести себя в заблуждение – ежедневная задача номер один для всех, кто не на фронте, но так же, как и военные, болеет за нашу общую победу.

"Побеждает тот, у кого воины сильны духом и полны единой цели", – писал Сунь-цзы в "Искусстве войны". Я не знаю ни одной армии в мире, которая могла бы заставить украинцев сдаться или подчиниться. Самый большой риск – это внушенное врагом ощущение тотального предательства.

Как только мы отбросим сомнения, армия и тыл станут единым целым. Тогда победа будет делом времени.