Что сейчас происходит на Кинбурнской косе и прекратятся ли обстрелы Очакова: в ВМС ответили

Украинские военные заставили противника отступить с некоторых позиций на территории Кинбурнской косы в Николаевской области. В то же время о полном освобождении территории от противника пока речь не идет.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук.

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Какова ситуация на Кинбурнском полуострове сейчас?

Дмитрий Плетенчук подтвердил, что успешные действия Сил обороны на Кинбурнском полуострове действительно имеют место. В результате этого враг получил довольно серьезный удар.

То есть, скажем так, мы нанесли ему (противнику – 24 Канал) очень болезненный удар. Россияне были вынуждены покинуть некоторые свои позиции. Но говорить, что враг полностью покинул Кинбурн, мы не можем,

– пояснил представитель ВМС.

Он также отметил, что в настоящее время у оккупантов возникают проблемы на этой территории Николаевской области, поскольку Силы обороны постоянно наносят удары по вражеской логистике. Кроме того, Плетенчук подчеркнул, что в целом на Кинбурнской косе наблюдаются позитивные тенденции для ВСУ.

"Поэтому враг в очередной раз понес серьёзные потери и вынужден, соответственно, оставить некоторые свои позиции, но об освобождении Кинбурна пока что мы с вами говорить не можем", – отметил Плетенчук.

Уменьшатся ли обстрелы Очакова на фоне успешных действий ВСУ на Кинбурне?

Российские военные часто обстреливали подконтрольную Украине территорию Николаевской области именно с Кинбурнской косы. В частности, страдал город Очаков, расположенный напротив полуострова.

Где находится город Очаков: смотрите на карте

Дмитрий Плетенчук пояснил, что целью ударов Вооруженных Сил Украины по врагу на Кинбурне является, в частности, не дать россиянам безнаказанно обстреливать мирных жителей.

"Мы их там (россиян на Кинбурнской косе – 24 Канал) постоянно находим и уничтожаем. Но враг периодически туда кого-то своего закидывает. Как будет в этот раз – увидим позже", – резюмировал представитель ВМС Украины.

Отдельно Плетенчук на своей странице в Facebook написал, что пока что Кинбурн – это зона боевых действий и стратегически важная локация для оккупантов.

Враг хочет и дальше терроризировать с косы Очаков и Куцурубскую общину, мешать работе морских портов Николаева, создавать напряжение в этой части театра боевых действий, и дорого за это свое желание платит каждый день,

– подчеркнул капитан.

Напомним, 25 июня украинские военные обнародовали кадры, на которых над Кинбурном развевается государственный флаг Украины. Также на видео зафиксировано поражение пунктов управления российских ударных дронов "Молния", расположенных южнее Кинбурна в районе населенного пункта Очаковское.

В ОТУ "Одесса" подчеркнули в комментарии 24 Каналу, что нынешние действия являются частью масштабной операции по снижению боевых возможностей российской группировки на Кинбурнской косе и прилегающих территориях. По словам военных, изоляция российских подразделений и уничтожение их логистических маршрутов постепенно затрудняют пребывание оккупантов на полуострове.