Постепенно становится "серой зоной": какое военное значение имеет Кинбурнская коса

Вокруг Кинбурнской косы в Николаевской области продолжаются ожесточенные бои. Установление контроля над косой открыло бы для ВСУ значительные возможности на Юге Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По информации ОК "Юг", пока ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами.

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В ВСУ отметили, что сейчас там проходит линия фронта и идут бои. По словам Коваленко, из того, как именно в ОК "Юг" описывают ситуацию вокруг этих территорий, можно сделать определенные выводы.

Можно сказать, что Кинбурнская коса постепенно становится "серой зоной". То, что объект с такой большой площадью стал "серой зоной" – это уникальный случай,

– сказал военный обозреватель.

Кинбурнская коса – сложный участок для боевых действий

Как отметил Коваленко, если бы Вооруженные Силы Украины находились на Кинбурнской косе, то им было бы очень тяжело ее удерживать. Ведь с военной точки зрения это очень сложный участок.

Во-первых, там очень усложнена логистика.

Во-вторых, было бы сложно проводить оборонительные действия без тщательной подготовки линии обороны.

Александр Коваленко рассказал о ситуации на Кинбурнской косе: смотрите видео

Значение Кинбурнской косы для дальнейших шагов ВСУ

С другой стороны, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", эта территория могла бы стать плацдармом для дальнейших действий ВСУ на Юге.

Кинбурнская коса могла бы дать возможность создания операционной зоны на левобережной Херсонщине, которая достигала бы до 20 километров вглубь Херсонщины и охватывала Голую Пристань, Олешки, Новую Каховку и другие населенные пункты,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что с этой точки зрения Кинбурнская коса – идеальный вариант, позволяющий ВСУ начать в этой операционной зоне активную деятельность.

Ситуация на Юге Украины: коротко