Россия заявила, что якобы запустила "Кинжал" с самолета Су-34: возможно ли это

Российские пропагандисты заявили, что якобы смогли совершить пуски аэробаллистической ракеты "Кинжал" с истребителя Су-34. Однако россияне никак не подтвердили свои "фантастические" заявления.

Сообщение о "пуске" появилось в пропагандистском издании "ТАСС". Хотя никаких деталей по времени, дате и возможному месту событий не раскрывают, передает 24 Канал.

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Что заявили пропагандисты

Кремлевские пропагандисты, ссылаясь на собственные источники, заявили, что якобы совершили пуски аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолета Су-34. Хотя никакое подтверждение таким громким заявлениям не предоставили, однако "экипаж уже представили к государственным наградам".

Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, успешно выполнивший такую задачу, был представлен в госнаграды,

– говорится в заявлении пропагандистов.

Возможно ли это вообще

Россияне осуществляют пуски "Кинжалов" только с истребителя МиГ-31К. Если россияне действительно смогли запустить гиперзвуковую ракету из самолета Су-34, то это в теории может означать расширение возможностей россиян применять "Кинжалы" в войне против Украины. Однако следует учитывать, что это заявление может показаться очередным фейком россиян и на это может указывать несколько факторов.

Во-первых, "Кинжалы" могут переносить не все самолеты, ведь масса ракеты 4,2 тонны. Кроме того, возможность запуска зависят также и от скорости самолета-носителя. Этим характеристикам соответствует МиГ-31К, который и используют россияне. Во время полета он набирает скорость до 3 000 километров в час, а боевая нагрузка достигает 9 тонн. Однако даже в этом случае экипаж снимает "лишнее" бортовое оборудование и может переносить только одну гиперзвуковую ракету.

Однако характеристики истребителя Су-34 не подходят для возможных пусков кинжалов. Этот тип бортов может лететь максимум 1900 километров в час, а максимальная боевая нагрузка не может превышать 8 тонн. Вместе с тем, нагрузка может быть меньше – до 4 тонн, если самолет имеет полный бак горючего. Поэтому даже теоретически Су-34 не смог бы быть носителем "Кинжалов".

Среди российской авиации под носитель гиперзвуковых ракет могли адаптировать разве что Су-57. Однако и в этом случае россияне должны сначала разработать меньшую версию "Кинжалов", а затем – адаптировать ее под Су-57.