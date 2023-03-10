Могла ли Россия запускать "Кинжалы", чтобы разведать, есть ли уже в Украине Patriot

Во время массированной ракетной атаки 9 марта Россия выпустила сразу 6 "Кинжалов", что является нетипичным для врага. В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты решили использовать за один раз такое количество чрезвычайно дорогих ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг утверждение, что таким образом россияне могли проводить "разведку" по системе ПВО Patriot. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Украинское ПВО против "Кинжалов"

Юрий Игнат отмечает, что все время войны враг использовал около 20 ракет типа "Кинжал". Только по Виннице было 3 прилета за один раз в августе 2022 года. В Украине еще нет таких систем ПВО, которые могли бы сбить ракеты.

Поэтому возникло мнение, что таким образом россияне пытались "найти" систему ПВО Patriot. Спикер Воздушных сил исключает такую версию.

Нет, я не думаю что Россия не владеет разведывательной информацией о Patriot,

– заявил Игнат.

По мнению спикера, Россия выпустила такое количество "Кинжалов" из-за того, что хотела нанести точные удары по критической инфраструктуре. По словам Игната, высокотехнологичные ракеты "Кинжал" – очень дорогие. Никто из военных экспертов не может назвать точную стоимость изготовления, однако Россия не учитывает суммы, которые тратят на "оружие смерти".

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