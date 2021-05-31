Соответствующий запрет озвучил спикер Министерства транспорта Кипра.

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Кипр запретил самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство

Авиационные власти Кипра запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая.

Кроме того, запретили авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, входить в белорусское воздушное пространство или выполнять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в Беларусь прекратили.

Кстати, 29 мая отменили запланированный рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт "Ларнака" на Кипре.

Важно! Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.