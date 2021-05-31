Відповідну заборону озвучив речник міністерства транспорту Кіпру.
Цікаво "Белавіа" не літатиме до окупованого Криму
Кіпр заборонив літакам Білорусі входити в свій повітряний простір
Авіаційна влада Кіпру заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.
Окрім того, заборонили авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити в білоруський повітряний простір або виконувати рейси до і з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинили.
До речі, 29 травня скасували запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі.
Авіаційна ізоляція Білорусі
- 23 травня літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса терміново приземлився в Мінську через повідомлення про нібито замінування.
- Бомби не знайшли. Проте з рейсу зняли та затримали двох людей – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх утримують в СІЗО.
- Після цього почала авіаційна ізоляція Білорусі. Все через те, що вчинок Білорусі загрожує авіаційній безпеці.
- Так, з опівночі 25 травня Литва заборонила всі авіарейси, що проходять через Білорусь.
- 25 травня Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
- З опівночі 26 травня Україна припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.
- Такі ж рішення прийняли Польща, Велика Британія та інші країни.