Відповідну заборону озвучив речник міністерства транспорту Кіпру.

Цікаво "Белавіа" не літатиме до окупованого Криму

Кіпр заборонив літакам Білорусі входити в свій повітряний простір

Авіаційна влада Кіпру заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.

Окрім того, заборонили авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити в білоруський повітряний простір або виконувати рейси до і з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинили.

До речі, 29 травня скасували запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі.

Важливо! Обмеження не застосовуються в разі надзвичайних ситуацій гуманітарної та медичної допомоги.