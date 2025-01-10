Стармер планирует визит в Украину, чтобы обсудить развертывание миротворцев, – Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре посетит Украину. Во время визита он планирует обсудить возможность развертывания международных миротворческих сил после окончания войны с Россией.

Это будет его первый визит в Украину после того, как он стал британским премьером полгода назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о предстоящем визите Стармера в Украину

Кир Стармер может посетить Украину уже в ближайшие недели. Об этом сообщило изданию лицо, "хорошо знакомое с ситуацией". Однако, у самого Стармера отказались от комментариев.

Известно, что Стармер планирует приехать в Киев в рамках усиления подготовки Европы к возвращению Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал визит премьера Великобритании, не уточняя даты. По его словам, во время встречи будет обсуждаться инициатива по контингенту миротворцев в Украине, которая может стать частью гарантий безопасности нашего государства.

Эту инициативу начал Эммануэль Макрон. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно об этом поговорю с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он будет в Украине, и мы будем говорить,

– сказал Зеленский.