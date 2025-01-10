Це буде його перший візит до України після того, як він став британським прем'єром пів року тому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про майбутній візит Стармера до України

Кір Стармер може відвідати Україну уже найближчими тижнями. Про це повідомила виданню особа, "добре знайома із ситуацією". Однак, у самого Стармера відмовилися від коментарів.

Відомо, що Стармер планує приїхати до Києва у межах посилення підготовки Європи до повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит прем'єра Великої Британії, не уточнюючи дати. За його словами, під час зустрічі буде обговорюватися ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні, яка може стати частиною гарантій безпеки нашої держави.

Цю ініціативу започаткував Еммануель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально про це поговорю з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде в Україні, і ми будемо говорити,

– сказав Зеленський.