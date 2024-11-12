20 миллиардов долларов и разрешение бить вглубь России: Стармер требует личной встречи с Байденом

Премьер-министр Великобритании будет просить, чтобы Байден выделил на помощь Украине 20 миллиардов долларов. Кроме этого, Кир Стармер поговорит о предоставлении Украине разрешения на запуск ракет Storm Shadow вглубь России.

Премьер-министр Великобритании считает, что это нужно сделать перед тем, как Трамп официально придет к власти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

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О чем Стармер хочет поговорить с Байденом

Кир Стармер настаивает на личных переговорах с Байденом, когда они посетят саммит G20 в Бразилии, что состоится на следующей неделе. Вероятно, Стармер будет просить Байдена предоставить Украине 20 миллиардов долларов и разрешение запускать ракеты Storm Shadow вглубь России.

По данным издания, Джо Байден выступает против такого решения. Однако в понедельник, во время переговоров в Париже, премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили важность изменения позиции США.

Лидеры с глазу на глаз разговаривали об Украине в течение 20 минут. В зале не было широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической деликатности дискуссий.

В европейских странах обеспокоены, что Трамп заставит Украину отказаться от оккупированных Россией территорий и будет настаивать на мирном соглашении. Именно поэтому Лондон стремится, чтобы страны G7 выполнили свои обещания перед Украиной и предоставили ей помощь.

Страны "Большой семерки" еще в июне согласились предоставить Киеву займы в размере 50 миллиардов долларов, из них 20 миллиардов пообещали дать США. Стоит отметить, что часть этих денег – это проценты, полученные от замороженных российских активов.