Теперь генерал-лейтенант: Зеленский повысил в звании главу ГУР Буданова

В День военной разведки президент принял важное решение. Глава ГУР Кирилл Буданов получил новое звание.

Буданова повысили в звании – это стало признанием его заслуг во время войны. А ведь она еще не закончилась!

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Зеленский издал приказ

Присвоить военное звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

– говорится на сайте президента.

Последнее, высшее воинское звание после генерал-лейтенанта – генерал. Генерал-майора Буданов получил в прошлом году. Он является самым молодым руководителем ГУР и полным кавалером ордена "За мужество", а также одним из самых влиятельных офицеров. Он выполнял задания в зоне АТО/ООС и трижды был ранен, в частности ранением объясняет то, как держит правую руку.

В одном из интервью о его назначении главой разведки вспоминали так: в кругах разведчиков Буданов был легендой, так что когда Зеленский в 2020 году назначил его главой ГУР, офицеры поняли, что президент сможет защитить государство.

Безумная популярность Буданова

С началом войны глава разведки разрушил стереотипы – Буданов часто комментирует текущие события и охотно дает интервью. Такая публичность, по его словам, сознательная, хоть и за нее прилетает критика, мол, разведчик должен быть в тени.

Если раньше Буданов был известен своими прогнозами, которые сбывались, то потом стал настоящим крашем. Украинцы обсуждают его прическу, комментируют его невозмутимое выражение лица и пытаются воспроизвести фирменный смех. В сети огромное количество мемов и шутливых тиктоков с цитатами на его интервью.

6 сентября Нацбанк выпустил монету ко Дню ГУР – ее не было уже вечером. Также появился классный ролик, где на слова присяги Кирилла Буданова наложены крики россиян "Это беспилотник, а-а-а!" Там Буданов в парадной форме и в маске, потому что на момент его назначения главой ГУР еще был коронавирус.

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Поздравления с днем военной разведки