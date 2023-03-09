Бункерный Путин ничего не может противопоставить, – ГУР об участии Буданова в операции на Харьковщине

Глава украинской разведки Кирилл Буданов принимал участие в освобождении поселка Русская Лозовая в Харьковской области в начале апреля 2022 года. Об этом рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным "Вито".

Мы обязательно узнаем и о других операциях после победы. Это не единственный такой случай, и он логичен. Об этом 24 Канала сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Как отмечает представитель ГУР, Кирилл Буданов – это человек, имеющий непосредственный боевой опыт. К примеру, известный рейд в Крым – уже история-легенда.

Украинские генералы и командиры – это боевые генералы и командиры, а не бункерные. И генерал Сырский, который сейчас регулярно бывает в Бахмуте, и генерал Харенко, и генерал Буданов, и, наконец, главнокомандующий Зеленский, которого мы часто видим на линии фронта в горячих точках,

– заметил Юсов

Это говорит о том, добавляет он, что украинские лидеры и командиры показывают пример и вдохновляют им. Это важно.

"Ни бункерный Путин, ни Шойгу с Пригожиным, кроме поставных видео, противопоставить ничего не могут, мотивировать ничем не могут. В Украине – другая ситуация: у нас действительно идет борьба за независимость. И такие действия Кирилла Буданова – очередное тому подтверждение", – резюмировал Андрей Юсов.

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