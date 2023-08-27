Будь подорван Чонгар, российская армия не смогла бы наступать так быстро, – Буданов

Кирилл Буданов подчеркнул, что если бы украинские войска смогли взорвать переход на Чонгаре, война шла совсем по-другому. Однако трудно предсказать ход этих событий.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии" поделился своим мнением, что было бы уничтожить мосты. Он уверен, что россияне вынуждены были бы искать другие пути.

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Другое течение боевых действия

Руководитель ГУР заверил, если бы мосты взорвали – война точно развивалась иначе. Однако все это останется на уровне догадок – точно известно, что оккупанты не смогли бы так быстро захватить южную часть Украины.

Если бы были взорваны переходы и несколько иначе развивались первые часы, то русская армия не смогла бы с такой скоростью двигаться. Это аксиома,

– отметил Буданов.

В случае подрыва перехода в Чонгаре россиянам пришлось бы импровизировать. Они вынуждены были искать другие маршруты или строить понтонные переправы. Возможно, оккупанты стали бы чинить мосты или проводить воздушные операции. Однако точно предугадать их действия невозможно.

Буданов отметил, что не является следственным органом и может выражать только субъективное мнение. Глава ГУР специализируется на враге – действия украинских сил он не может прогнозировать.

Буданов о контрнаступлении ВСУ