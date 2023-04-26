Возрождение Союза и оккупация всей Украины, – Буданов о начальной цели Путина

В то время, когда для всех украинцев СССР – это жалкий флешбек, для россиян – сладкая ностальгия. Следовательно, они без устали пытаются вернуть существование Союза и наслаждаться террором вечно.

В частности, так они хотели сделать, ворвавшись в Украину. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

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Какие цели ставила Россия при вторжении в Украину

По словам Буданова, российское руководство преследовало цель не позднее чем на третий день войти в правительственный квартал, поднять либо два флага – российский и украинский – и сменить руководство, либо вообще один российский флаг.

Они, кстати, эту идею так и до конца не проработали. И далее, не позднее десятых суток после этих трех дней, то есть на 13 – 14 день планировали подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Они даже очень сомневались, что он будет. Вот вся цель,

– заявил Буданов.

Он также добавил, что Россия давно планировала оккупировать всю территорию нашего государства. Таким образом, больные россияне пытались возродить Союз.

"Это была их конечная цель. Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы - "увы", - подчеркнул глава разведки.

Главные тезисы по интервью Буданова