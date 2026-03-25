Буданов заменил Ермака на еще одной должности: о чем идет речь

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заменил Андрея Ермака на еще одной государственной должности. Генерал стал главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Что известно о новой должности Буданова?

Согласно указу, главы украинского государства, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет таким:

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов – председатель совета;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая – заместитель председателя совета;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев – заместитель председателя совета;

первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса президента Лариса Яремчук – секретарь совета.

Стоит отметить, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Предполагалось, что этот орган станет ключевой площадкой для взаимодействия между государством и бизнесом.

Среди основных задач совета – налаживание эффективного диалога между властью, предпринимателями и экспертной средой для оперативного реагирования на проблемы бизнеса и учета их при формировании государственной политики.

Кроме того, совет анализирует действующую политику в сфере предпринимательства, выявляет системные проблемы и предлагает пути их решения. На начальном этапе совет возглавлял тогдашний руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, а его заместителем была тогдашняя первая вице-премьер Юлия Свириденко.

