Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента України.
Що відомо про нову посаду Буданова?
Згідно з указом, голови української держави, склад Ради з питань підтримки підприємництва буде таким:
- керівник Офісу президента України Кирило Буданов – голова ради;
- заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра – заступник голови ради;
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв – заступник голови ради;
- перший заступник генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Лариса Яремчук – секретар ради.
Варто зазначити, що у 2024 році президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з питань підтримки підприємництва. Передбачалося, що цей орган стане ключовим майданчиком для взаємодії між державою та бізнесом.
Серед основних завдань ради – налагодження ефективного діалогу між владою, підприємцями та експертним середовищем для оперативного реагування на проблеми бізнесу та врахування їх під час формування державної політики.
Крім того, рада аналізує чинну політику у сфері підприємництва, виявляє системні проблеми та пропонує шляхи їх вирішення. На початковому етапі раду очолював тодішній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, а його заступницею була тодішня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
Де зараз Андрій Єрмак?
На початку березня стало відомо, що Андрій Єрмак став головою комітету в Національній асоціації адвокатів України. У Центрі протидії корупції наголосили, що призначенням Єрмака на цю посаду займалась соратниця Медведчука.
Народний депутат Ярослав Железняк пояснив в етері 24 Каналу, що Андрій Єрмак досі зберігає обмежений вплив і спілкується з президентом Володимиром Зеленським. Після звільнення він веде непублічний спосіб життя, має охорону та відновив адвокатську діяльність.
Раніше Володимир Зеленський зазначив, що звільнив Єрмака з посади глави Офісу Президента, але не через справу "Мідас". За словами президента, на це були свої причини.