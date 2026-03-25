Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента України.

Що відомо про нову посаду Буданова?

Згідно з указом, голови української держави, склад Ради з питань підтримки підприємництва буде таким:

керівник Офісу президента України Кирило Буданов – голова ради;

заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра – заступник голови ради;

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв – заступник голови ради;

перший заступник генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Лариса Яремчук – секретар ради.

Варто зазначити, що у 2024 році президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з питань підтримки підприємництва. Передбачалося, що цей орган стане ключовим майданчиком для взаємодії між державою та бізнесом.

Серед основних завдань ради – налагодження ефективного діалогу між владою, підприємцями та експертним середовищем для оперативного реагування на проблеми бізнесу та врахування їх під час формування державної політики.

Крім того, рада аналізує чинну політику у сфері підприємництва, виявляє системні проблеми та пропонує шляхи їх вирішення. На початковому етапі раду очолював тодішній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, а його заступницею була тодішня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

