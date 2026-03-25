Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Что известно о новой должности Буданова?
Согласно указу, главы украинского государства, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет таким:
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов – председатель совета;
- заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая – заместитель председателя совета;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев – заместитель председателя совета;
- первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса президента Лариса Яремчук – секретарь совета.
Стоит отметить, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Предполагалось, что этот орган станет ключевой площадкой для взаимодействия между государством и бизнесом.
Среди основных задач совета – налаживание эффективного диалога между властью, предпринимателями и экспертной средой для оперативного реагирования на проблемы бизнеса и учета их при формировании государственной политики.
Кроме того, совет анализирует действующую политику в сфере предпринимательства, выявляет системные проблемы и предлагает пути их решения. На начальном этапе совет возглавлял тогдашний руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, а его заместителем была тогдашняя первая вице-премьер Юлия Свириденко.
Где сейчас Андрей Ермак?
В начале марта стало известно, что Андрей Ермак стал председателем комитета в Национальной ассоциации адвокатов Украины. В Центре противодействия коррупции отметили, что назначением Ермака на эту должность занималась соратница Медведчука.
Народный депутат Ярослав Железняк объяснил в эфире 24 Канала, что Андрей Ермак до сих пор сохраняет ограниченное влияние и общается с президентом Владимиром Зеленским. После увольнения он ведет непубличный образ жизни, имеет охрану и возобновил адвокатскую деятельность.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что уволил Ермака с должности главы Офиса Президента, но не из-за дела "Мидас". По словам президента, на это были свои причины.