Командир спецподразделения ГУР "Шаман" в эфире 24 Канала откровенно вспомнил, что не все решения Буданова сначала казались ему очевидными. По его словам, были моменты, когда эти задачи вызывали сомнение и даже страх, но впоследствии оказывалось, что они были правильными.

Как в ГУР вспоминают работу с Будановым?

В воспоминаниях о работе с Кириллом Будановым командир "Шамана" говорит не о формальной смене руководства, а о стиле принятия решений, с которым ему приходилось работать напрямую. По его словам, многие задачи сначала не выглядели очевидными, а часть из них вообще казалась слишком рискованной. Но со временем в подразделении увидели другое: те решения, которые на старте вызывали сомнение, в итоге чаще всего оказывались правильными.

Не со всеми решениями, которые принимал Кирилл Алексеевич, я был согласен. Было очень много решений, в которых я сомневался. А иногда даже боялся. Но, как показала практика, почти все они были правильными,

– откровенно сказал командир спецподразделения.

Вниманию! В "Шаманбате" рассказывают, что война с 2022 года резко изменилась из-за технологий и так называемого "прозрачного поля боя". В ГУР отмечают, что асимметричные операции в начале полномасштабного вторжения помогли сломать представление о России как о недосягаемом враге, а боевые подразделения разведки остаются важной частью системы.

Он уточнил, что не раз получал задания непосредственно от самого Буданова. В такие моменты, признается военный, первая реакция часто была очень эмоциональной, потому что отдельные идеи казались слишком смелыми. Но собственный опыт каждый раз подводил к одному выводу: если действовать именно так, как предлагал тогдашний глава ГУР, результат в конце концов складывался так, как и было задумано.

Было множество раз, когда Кирилл Алексеевич непосредственно ставил задачи. Я в голове думал: "Боже, только не это". Но эмпирическим путем самому себе доказал: если сделать то, что говорит Кирилл Алексеевич, то все будет как надо,

– рассказал он.

Относительно Олега Иващенко, нового руководителя ГУР Олега Иващенко, Шаман рассказал, что для подразделения это не чужой человек. Он и раньше работал рядом с Будановым как заместитель и долгое время вел направление боевых подразделений. Поэтому эта смена для ГУР не выглядит приходом человека извне.

К слову: после перехода Кирилла Буданова из ГУР в Офис Президента на Банковой изменился формат работы. Там говорят о более жесткой дисциплине, более спокойном взаимодействии с правительством и парламентом, но одновременно признают, что кадровые вопросы в ОП остаются чувствительными

Что известно о Буданове и изменениях вокруг ГУР?