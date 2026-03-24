Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" в ефірі 24 Каналу відверто згадав, що не всі рішення Буданова спершу здавалися йому очевидними. За його словами, були моменти, коли ці завдання викликали сумнів і навіть страх, але згодом виявлялося, що вони були правильними.

Як у ГУР згадують роботу з Будановим?

У спогадах про роботу з Кирилом Будановим командир "Шаману" говорить не про формальну зміну керівництва, а про стиль ухвалення рішень, з яким йому доводилося працювати напряму. За його словами, багато завдань спершу не виглядали очевидними, а частина з них узагалі здавалася надто ризикованою. Але з часом у підрозділі побачили інше: ті рішення, які на старті викликали сумнів, у підсумку найчастіше виявлялися правильними.

Не з усіма рішеннями, які приймав Кирило Олексійович, я був згоден. Було надзвичайно багато рішень, у яких я сумнівався. А інколи навіть боявся. Але, як показала практика, майже всі вони були правильними,

– відверто сказав командир спецпідрозділу.

До уваги! У "Шаманбаті" розповідають, що війна з 2022 року різко змінилася через технології і так зване "прозоре поле бою". У ГУР наголошують, що асиметричні операції на початку повномасштабного вторгнення допомогли зламати уявлення про Росію як про недосяжного ворога, а бойові підрозділи розвідки залишаються важливою частиною системи.

Він уточнив, що не раз отримував завдання безпосередньо від самого Буданова. У такі моменти, зізнається військовий, перша реакція часто була дуже емоційною, бо окремі ідеї здавалися надто сміливими. Та власний досвід щоразу підводив до одного висновку: якщо діяти саме так, як пропонував тодішній очільник ГУР, результат зрештою складався так, як і було задумано.

Було безліч разів, коли Кирило Олексійович безпосередньо ставив завдання. Я в голові думав: "Боже, тільки не це". Але емпіричним шляхом самому собі довів: якщо зробити те, що каже Кирило Олексійович, то все буде як треба,

– розповів він.

Щодо Олега Іващенка, нового керівника ГУР Олега Іващенка, Шаман розповів, що для підрозділу це не чужа людина. Він і раніше працював поруч із Будановим як заступник та довгий час вів напрямок бойових підрозділів. Тому ця зміна для ГУР не виглядає приходом людини ззовні.

До слова: після переходу Кирила Буданова з ГУР до Офісу Президента на Банковій змінився формат роботи. Там говорять про жорсткішу дисципліну, спокійнішу взаємодію з урядом і парламентом, але водночас визнають, що кадрові питання в ОП залишаються чутливими

