Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов. За його словами, перехід Кирила Буданова з посади керівника ГУР у крісло очільника Офісу Президента став не просто кадровим призначенням. Йдеться про трансформацію самої моделі управління на Банковій.

Дивіться також Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію, – експерт

Що змінилося після переходу Буданова в Офіс Президента?

"Стаття "Командир Банкової" у журналі NV чітко підсвічує цей перехід, коли епоха складних політичних інтриг та неформального впливу на все відходить у минуле. Замість "емоційного мікроменеджменту" ми бачимо на Банковій стиль "холодної ввічливості". Журналісти видання вказують, що тепер нарада – це не селфі в коридорах, а жорстка дисципліна з чітким алгоритмом "завдання – термін – виконання". І це, за словами співрозмовників, вже дає перші плоди", – констатував Сазонов.

За його словами, коли ОП очолив Буданов, парламент та уряд фактично "видихнули", позбувшись постійного тиску через месенджери.

Натомість тепер Банкова та законодавча і виконавча влади працюють за форматом партнерської взаємодії,

– підкреслив політолог.

Які питання ще залишаються відкритими?

Окремо Сазонов зупинився і на кадровій історії Буданова, підкресливши, що цей випадок також вирізняється своєю нетиповістю. Адже на Банковій не відбулися масштабні чистки і не з'явилися нові обличчя. Натомість Буданов демонструє "холодний прагматизм", щоб державна машина не зупинилася в критичний момент.

Проте у кадровому кейсі не без гострих кутів. Особливо гостро виглядає питання Олега Татарова, якого не звільнили разом з Єрмаком. Ба більше, куратор силового блоку навіть зміг посилити власні позиції. І ось це кадрове питання залишається головним репутаційним викликом для Буданова. Тож рано чи пізно йому доведеться вирішувати питання Татарова, аби токсичність останнього не почала перетікати на очільника ОП,

– акцентував блогер.

Окремої уваги, на його думку, заслуговує дипломатична суб'єктність Буданова: його роль у переговорах із США та Росії додала українській делегації особливої ваги, адже він говорить мовою розвідданих та конкретних результатів.

"Це робить голову ОП зрозумілим і надійним партнером для Заходу. І це також безпосередньо вплинуло на внутрішньополітичні розклади: призначення Буданова допомогло стабілізувати рейтинги влади. Не оминули журналісти і політичних амбіцій колишнього керманича ГУР. Кирило Олексійович з рівнем довіри у 70% та іміджем "людини, що прогнозує перемогу", автоматично перетворюється на ключового гравця майбутнього політичного циклу, незалежно від того, які амбіції він декларує сьогодні", – резюмував Сазонов.