Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Дивіться також Після приходу Буданова ОП, уряд та парламент працюють у партнерській взаємодії, – блогер

Що дав Буданову перехід в ОП?

На думку експерта, перехід колишнього керівника розвідки у політику – це свідома зміна ролі. Такий крок відкриває для Буданова нові горизонти впливу і свідчить про його готовність брати політичну відповідальність за ситуацію в країні.

Ви можете на цій посаді втратити, а можете знайти. Можете розгубити політичний капітал, а можете його заробити – усе залежить від ваших дій. Він вирішив, що з цієї позиції зможе заробити політичний капітал. Це нормальне, достойне і сильне рішення,

– зауважує політтехнолог.

Михайло Шейтельман вважає, що саме залученість до державних процесів і особисті контакти з впливовими світовими лідерами формують нову політичну вагу Кирила Буданова.

На думку експерта, відповідальність за країну формує інший рівень впливу. Показовим він вважає і коло контактів: якщо раніше Буданов спілкувався з військовими, то тепер – з Віткоффом і Рубіо. Це і є політична вага.

Шейтельман наголошує, що для Буданова важлива не посада, а результат. Якщо він продовжуватиме вміло діяти у секторі безпеки та на переговорному треку – його політичні позиції й рейтинги лише зростатимуть.