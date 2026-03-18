Відповідну думку можна прочитати у матеріалі The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters, який оприлюднили на ресурсі Waronomics.

Про що мова?

У статті наголосили, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов народився у 1986 році, тож становлення його особистості відбулось уже в часи, коли наша держава була незалежною. Зауважують, що це означає, що він не має характерного радянського мислення, яке можна зустріти у частині світових політичних еліт.

Жодного радянського багажу, жодної м’язової пам’яті авторитарних систем – лише чітке розуміння того, за що ти борешся,

– зазначили на ресурсі.

Аналітики підкреслюють, що такі лідери мають здатність швидко адаптуватися до нових викликів, приймати нестандартні рішення та ефективно реагувати у воєнний час. Як повідомляється, на тлі значних глобальних змін Україна випереджає деякі західні держави у своїх зусиллях з трансформації управління. Такий розвиток подій показує важливість інноваційного мислення та оновлення поколінь як критично важливих чинників довгострокової стійкості країни.