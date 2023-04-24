Мы приближаемся к знаковой битве, но когда она начнется – тайна, – Буданов

Ожидаемое контрнаступление ВСУ обязательно принесет победу Украине. Однако когда произойдет решающее сражение – тайна.

Об этом рассказал начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Он отметил, что перед окончанием войны произойдет решающее боестолкновение украинских и российских военных сил.

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Война постепенно приближается к концу

Буданов утверждает, что сегодняшние условия, темпы поставок западного оружия не заставляют его пересмотреть свои же прогнозы, ведь все понимают, что рано или поздно война закончится.

Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся,

– сказал начальник разведки.

Однако Буданов подчеркнул, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить объемы и темпы поставок западного вооружения. Он добавил, что обеспечение оружием наших военных – приоритет. Однако он сказал, что "будем исходить из того, что имеем".

Какие прогнозы делает Буданов относительно окончания войны