"Я упал, на меня посыпалось стекло": 13-летний Кирилл рассказал, как спасал людей из автобуса

13 апреля в Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой ехали автобусом к бабушке, когда город подвергся ракетной атаке. Школьник рассказал, как спасал пассажиров из транспорта, который уже начал гореть.

По словам парня, когда автобус остановился возле Банковской академии, что-то начало свистеть и резко упало. Дальше все было как в тумане. Подросток слышал крики людей, видел, как повылетали окна, передает 24 Канал со ссылкой на Кордон.Медиа.

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Кирилл рассказал об атаке на Сумы

Кирилл говорит, что после взрыва упал, на него посыпалось стекло. Когда парень поднялся и разгляделся, то почувствовал запах гари. Он понял, что автобус загорелся или может скоро загореться. Тогда школьник попытался открыть дверь, но не получилось. После этого парень выпрыгнул через окно и уже снаружи деблокировал двери и начал выпускать людей.

Кирилл вспоминает, что когда увидел маму, то очень испугался за нее. У женщины все лицо было в крови.

Далее они вместе помогали раненым выбираться, а потом пошли искать "скорую".

Кирилл занимается вольной борьбой. Говорит, это помогло ему действовать быстро и не растеряться.

У меня хватило сил. И еще был адреналин. Когда он в тебе – ты можешь то, чего раньше не мог,

– сказал парень.

Сейчас Кирилл в больнице. Ему в голову попали три металлических осколка: самый большой – вытащили, остальные останутся, потому что очень мелкие. Угрозы для жизни нет.

Парень чувствует себя хорошо и уже планирует через две недели вернуться к тренировкам.

Кирилл рассказал о страшном дне в Сумах: смотрите видео