"Предатели для России – это просто расходный материал": Арестович о "смерти" Стремоусова

Вероятная смерть Кирилла Стремоусова окутана многими тайнами. И хотя официальной информации от украинских властей о гибели главаря оккупационной "администрации" Херсона нет, советник главы ОП Алексей Арестович увидел там след российских спецслужб.

Во время стрима российского правозащитника Марка Фейгина Алексей Арестович озвучил версию, что главный гауляйтер Херсонщины Владамир Сальдо записал видео, в котором сообщает о смерти Стремоусова за 2 часа до первых сообщений о ДТП.

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По словам Арестовича, эта версия еще не доказана, как и факт смерти предателя Украины. Однако важно другое – символизм произошедшего.

Все очень просто: если ты изменяешь своей стране, это очень плохо. Но если ты изменяешь своей стране и переходишь на сторону оккупантов, это всегда заканчивается одинаково. По естественным причинам или при помощи старших товарищей, но конец один. Это Россия,

– добавил Арестович.

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Советник главы ОП обратился к изменникам, перешедшим на сторону России. Он подчеркнул, что для страны-агрессора все они просто расходный материал.

Фейгин отметил, что знает сущность российского государства. По его словам, она относится к людям как к сырью. Так работает система, которая всегда найдет причину, по которой от вас избавились.

Что известно о вероятной смерти Стремоусова

Российские СМИ сообщили, что 9 ноября на оккупированной территории погиб "заместитель" главы Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стремоусов. Впоследствии это подтвердил главный гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

По данным EXIF, свой ролик Сальдо записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01. Поэтому гибель коллаборанта, по всей вероятности, может быть инсценировкой.

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