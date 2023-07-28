Использовал полномочия в личных целях: НАПК составило протокол на Кирилла Тимошенко

НАПК 28 июля пригласило прибыть в агентство экс-замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Ему инкриминировали использование полномочий в личных целях.

За это он должен понести административную ответственность. В то же время, сам Тимошенко не прибыл в НАПК и не получил протокол от правоохранителей.

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Тимошенко пригласили прибыть в НАПК

В ходе проверки Национальное агентство по предотвращению коррупции установлено, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну,

– сказали в НАПК.

Кроме того, правоохранители напомнили, что экс-чиновник в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе "Emili Resort", дважды из которых вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тысяч гривен он не смог.



Также в НАПК отметили, что летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен.

Поэтому правоохранители направили официальное приглашение Тимошенко, чтобы он приехал в НАПК.

"Но, несмотря на обещание прибыть, Тимошенко не появился. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте", – сказали в НАПК.

Также на основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении экс-заместителя главы Офиса Президента.

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