Вот об этом говорится в сообщении 20 отдельной бригады беспилотных систем, опубликованном 10 марта.

Какое новое воинское звание присвоили Кириллу Вересу?

В 20 ОБрБпС рассказали, что новое воинское звание Кириллу Вересу было предоставлено по приказу главнокомандующего ВСУ от 9 марта 2026 года. Военнослужащий стал полковником.

Два года назад Кирилл Верес был командиром механизированного батальона, в конце 2024 года – возглавил полк, а в октябре 2025 года – стал командиром бригады беспилотных систем.

Под его командованием "К-2" превратилась из небольшой группы единомышленников в систему, которая не прекращает расти. Лозунг "Их смерти – наши жизни!" теперь звучит из уст не сотен, а тысяч. Многих тысяч людей, выбравших служить под командованием "К-2" и гордо называть его: "Отец". Поздравляем, господин полковник,

– отметили в бригаде.

Что известно о Кирилле Вересе?