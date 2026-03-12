Вот об этом говорится в сообщении 20 отдельной бригады беспилотных систем, опубликованном 10 марта.
Какое новое воинское звание присвоили Кириллу Вересу?
В 20 ОБрБпС рассказали, что новое воинское звание Кириллу Вересу было предоставлено по приказу главнокомандующего ВСУ от 9 марта 2026 года. Военнослужащий стал полковником.
Два года назад Кирилл Верес был командиром механизированного батальона, в конце 2024 года – возглавил полк, а в октябре 2025 года – стал командиром бригады беспилотных систем.
Под его командованием "К-2" превратилась из небольшой группы единомышленников в систему, которая не прекращает расти. Лозунг "Их смерти – наши жизни!" теперь звучит из уст не сотен, а тысяч. Многих тысяч людей, выбравших служить под командованием "К-2" и гордо называть его: "Отец". Поздравляем, господин полковник,
– отметили в бригаде.
Что известно о Кирилле Вересе?
Кирилл Верес родился 8 сентября 1989 года в поселке Мурованые Куриловцы Винницкой области. Военную службу начал в 2014 году в батальоне полиции "Киев-1" в Славянске Донецкой области, где выполнял обязанности разведчика.
В 2015 году он служил контрразведчиком СБУ и участвовал в операции по задержанию российских разведчиков, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко. В 2016 году Верес стал заместителем командира 92 отдельной штурмовой бригады, а уже в 2017 году присоединился к боям за Марьинку в Донецкой области.
После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Кирилл Верес оборонял направление Соледар – Северск в составе батальона "К-2" 54 отдельной механизированной бригады. В марте того же года он руководил обороной Марьинки, а подразделения под его командованием смогли вернуть контроль над ранее утраченными позициями.
В декабре 2024 года Верес сообщил о переформатировании своего подразделения в 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2", который впоследствии был расширен до бригады беспилотных систем.
Кирилл Верес является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Также полковник награжден званием Героя Украины.