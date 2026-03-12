Про це йдеться у повідомленні 20 окремої бригади безпілотних систем, опублікованому 10 березня.
Яке нове військове звання надали Кирилу Вересу?
У 20 ОБрБпС розповіли, що нове військове звання Кирилу Вересу було надане за наказом головнокомандувача ЗСУ від 9 березня 2026 року. Військовослужбовець став полковником.
Два роки тому Кирило Верес був командиром механізованого батальйону, наприкінці 2024 року – очолив полк, а у жовтні 2025 року – став командиром бригади безпілотних систем.
Під його командуванням "К-2" перетворилася з невеликої групи однодумців на систему, яка не припиняє зростати. Гасло "Їхні смерті – наші життя!" тепер лунає з вуст не сотень, а тисяч. Багатьох тисяч людей, що обрали служити під командуванням "К-2" і гордо називати його: "Батько". Вітаємо, пане полковнику,
– зазначили у бригаді.
Що відомо про Кирила Вереса?
Кирило Верес народився 8 вересня 1989 року у селищі Муровані Курилівці на Вінниччині. Військову службу розпочав у 2014 році в батальйоні поліції "Київ-1" у Слов'янську Донецької області, де виконував обов'язки розвідника.
У 2015 році він служив контррозвідником СБУ та брав участь в операції із затримання російських розвідників, яких згодом обміняли на Надію Савченко. У 2016 році Верес став заступником командира 92 окремої штурмової бригади, а вже у 2017 році долучився до боїв за Мар'їнку на Донеччині.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Кирило Верес обороняв напрямок Соледар – Сіверськ у складі батальйону "К-2" 54 окремої механізованої бригади. У березні того ж року він керував обороною Мар'їнки, а підрозділи під його командуванням змогли повернути контроль над раніше втраченими позиціями.
У грудні 2024 року Верес повідомив про переформатування свого підрозділу у 20-й окремий полк безпілотних систем "К-2", який згодом було розширено до бригади безпілотних систем.
Кирило Верес є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Також полковник нагороджений званням Героя України.