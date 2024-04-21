"Буданов попал в плен": оккупанты тиражируют очередной фейк о главе ГУР

Российская пропаганда не перестает удивлять талантами в придумывании очередных фейков. Так, на этот раз "военкоры" заявили, что оккупанты "взяли в плен" главу ГУР Кирилла Буданова.

Пропагандисты начали трубить, якобы сделать это удалось, когда глава ГУР прибыл на позиции под Авдеевкой. В качестве подкрепления своих слов они показывали нелепое фото россиянина, которого с помощью дипфейка "сделали Будановым".

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Очередной фейк россиян

Пропагандистские СМИ начали распространять информацию, якобы после "масштабного ракетного удара по позициям ВСУ" им удалось ликвидировать одну из важных украинских фигур. Имен они, конечно, не называли. Уже потом оккупанты сообщили, якобы речь о Кирилле Буданове – однако его не "ликвидировали", а "взяли в плен".

Конечно же, это обычный фейк российской пропаганды. Россияне использовали технологию дипфейк с лицом главы Главного управления разведки, чтобы создать иллюзию правдивости. Однако у них ничего не получилось.

Правда: на самом деле, пропагандисты уже "брали в плен Буданова" – этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Творческие потуги россиян развеяли / Центр противодействия дезинформации

Другие фейки россиян

Захватчики распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. В то же время в Центре противодействия дезинформации убеждены, что это является очередным фейком россиян. Целью россиян является заставить ВСУ перебросить резервы от Купянска. Фейк является частью компании "пропаганды страха" в приграничных регионах.

Также недавно Главное управление разведки предупреждало, что Кремль готовится к новой провокации против Вооруженных Сил. Россияне решили спекулировать на теме незаконного оборота оружия в Африке. Они будут пытаться приплести к этому украинских спецназовцев, которые выполняют там боевые задачи.