Не поддерживаем, – в США удивили реакцией на подрыв генерала Кириллова в Москве
17 декабря Украина ликвидировала очередного российского военного преступника. Генерала Игоря Кириллова возмездие застало прямо в столице страны-агрессора.
Офицера, который приказывал использовать против украинских военных химическое оружие, взорвали. Вместе с ним погиб его помощник, передает 24 Канал с ссылкой на "Европейскую правду".
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Что сказали в США
По данным СМИ, в Вашингтоне заявили, что Киев их не предупредил о намерениях ликвидировать российского генерал-лейтенанта. Об этом сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Также он добавил, что США не поддерживают такого рода деятельность и не способствуют ей.
Заметим, что реакция Великобритании была другой. Там представитель премьер-министра отметил, что Украина имеет право на самозащиту, намекнув, что ликвидация генерала входит в его рамки. "Мы не будем оплакивать смерть человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу", – отметил чиновник.
К слову, Кириллов находился находился под санкциями Соединенных Штатов и Великобритании.
В Кремле изрядно разозлились из-за гибели своего высокопоставленного военного. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова описала "доблести" покойного. А заместитель председателя Совбеза Медведев пригрозил местью высшему военно-политическому руководству Украины.