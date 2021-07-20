"Братская могила" для медуз: в курортной Кирилловке туристка провалилась в яму на пляже

Побережье Азовского моря страдает от нашествия медуз. Туристы устраивают им "братские могилы" на пляжах. В Кирилловке в одну из таких ям провалилась женщина.

Об этом потерпевшая Людмила Новицкая сообщила в соцсетях. Женщина подчеркнула, что понимает наличие проблемы с медузами-корнеротами, но призвала людей не рыть ямы на берегу моря.

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"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало", – подчеркнула Новицкая.

Ловушки с медузами на пляже

Туристка отметила, что самостоятельно не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли 4 мужчин. Если бы туда упал ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.

Опасность "братских могил" в том, что они присыпаны песком. Кроме того, такое решение не спасает от неприятного запаха вследствие нашествия медуз.

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После контакта с корнеротами пострадал ребенок из Мелитополя. У девочки все тело покрылось красными пятнами.

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Медуза-корнерот вырастает до 60 сантиметров в диаметре. После контакта с животным на теле человека возникают ожоги и болевые ощущения. Пораженное место следует промыть водой и не касаться глаз и губ руками со слизью медузы.