Накануне Филиппа Киркорова, который называл Крым своим любимым местом в России, исключили из "черного списка" Минкульта. Российский певец записал обращение, в котором выразил восхищение "народной любовью украинцев, которая создала настоящее чудо".

Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Это стало поводом для нешуточной радости исполнителя, который поддерживает оккупацию Украины.

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Реакция Киркорова на изъятие из "черного списка"

В сети певец написал, что его переполняет чувство гордости и радости. Он поблагодарил украинских поклонников, чья любовь, по его мнению, сделала немыслимое.

Спасибо всем поклонникам из Украины за любовь, которая ведет меня и помогает уже почти 40 лет в творческой жизни. Меня восхищает истинная народная любовь. Какие чудеса она творит,

– заявил Киркоров.

Он вспомнил уже традиционные фразы оккупантов и пророссийских граждан Украины о том, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, что ему слушать и смотреть, а музыка и политика не могут и не должны накладываться.

Исключение его из черного списка российский певец воспринял как "соломинку дружбы", которую Украина якобы протянула России.

"Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу", – добавил исполнитель.

В конце своего обращения он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с украинскими поклонниками на живых концертах.

Киркоров отреагировал на его изъятие из "черного списка" Минкульта: видео

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