Переживать не стоит, – власти Кировоградщины о взрывах, которые слышали местные жители

После обеда 10 августа жители Кировоградской области услышали взрывы. Воздушная тревога в это время не была объявлена. Власти региона успокоили: это запланированные работы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович прокомментировал взрывы, о которых информировали в соцсетях. В это время была воздушная тревога, однако не на территории области.

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На полигоне уничтожают взрывоопасные предметы

Райкович подчеркнул, что местным жителям не следует переживать. Взрывы – из-за работ на полигоне вблизи Кропивницкого, где уничтожают опасные предметы. Эти звуки еще не раз будут слышать люди, ведь продолжаться такие действия будут в течение 5 – 7 дней.

Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены также,

– добавил Райкович.

Отметим, что около 15:10 сирены прозвучали во многих областях на Юге, а также на Западе Украины. Во время воздушной тревоги взрывы слышали и в Винницкой области. Однако никакой информации о "прилетах" в регионе не было, так что, вероятно, это были запланированные работы.

Последние ракетные обстрелы Кропивницкого: что известно

28 июля россияне ударили ракетами по Кропивницкому: 5 человек погибли, около 30 человек получили ранения.

Попали вражеские войска по городу ракетами "Калибр".

Обстрел задел и местный аэродром, повреждения получил и находившийся здесь гражданский самолет.

23 июля оккупанты запустили по Кировоградщине сразу 13 ракет. Раненых было около 2 десятков, среди них – военные.

Смотрите в видео – враг ударил по Никополю в ночь на 10 августа: