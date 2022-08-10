Переживать не стоит, – власти Кировоградщины о взрывах, которые слышали местные жители
Источник:Кировоградская ОВА
После обеда 10 августа жители Кировоградской области услышали взрывы. Воздушная тревога в это время не была объявлена. Власти региона успокоили: это запланированные работы.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович прокомментировал взрывы, о которых информировали в соцсетях. В это время была воздушная тревога, однако не на территории области.
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На полигоне уничтожают взрывоопасные предметы
Райкович подчеркнул, что местным жителям не следует переживать. Взрывы – из-за работ на полигоне вблизи Кропивницкого, где уничтожают опасные предметы. Эти звуки еще не раз будут слышать люди, ведь продолжаться такие действия будут в течение 5 – 7 дней.
Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены также,
– добавил Райкович.
Отметим, что около 15:10 сирены прозвучали во многих областях на Юге, а также на Западе Украины. Во время воздушной тревоги взрывы слышали и в Винницкой области. Однако никакой информации о "прилетах" в регионе не было, так что, вероятно, это были запланированные работы.
Последние ракетные обстрелы Кропивницкого: что известно
- 28 июля россияне ударили ракетами по Кропивницкому: 5 человек погибли, около 30 человек получили ранения.
- Попали вражеские войска по городу ракетами "Калибр".
- Обстрел задел и местный аэродром, повреждения получил и находившийся здесь гражданский самолет.
- 23 июля оккупанты запустили по Кировоградщине сразу 13 ракет. Раненых было около 2 десятков, среди них – военные.
Смотрите в видео – враг ударил по Никополю в ночь на 10 августа: