Кисида подарил Зеленскому талисман, который японцы носили во время войны с Россией: его значение

Японский премьер Фумио Кисида 21 марта впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев. Кисида сделал Зеленскому символический подарок.

Издание "Санкей" выяснило, что подарком Кисиды для Зеленского был "Сямодзи победы". Это талисман, имеющий глубокий исторический подтекст, в частности, в контексте войны с Россией.

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Японские военные носили "сямодзи победы" во время войны с Россией

Сямодзи – это японский кухонный инструмент (исторически – деревянный) для перекладывания сваренного риса из рисоварки в миски. А "сямодзи победы" (必勝しゃもじ) является популярным сувениром в Хиросиме (родной город Кисиды), на котором каллиграфически написано слово "Обязательно победим" (必勝).

Японские военные массово носили "сямодзи победы" как талисман во время японско-ценской (1894 – 1895) и японско-российской войны (1904 – 1905), желая непременной победы.

Журналист Укринформа Такаши Хирано объяснил, почему сямодзи стал символом победы. Причина в том, что в японском языке глагол "взять рис" – "меши (о) тору" является омофоном с другим глаголом, который означает "задержать врага", то есть победить врага. Отсюда люди вложили желание победы в шамоджи.

Японцы хорошо знают, что Кисида часто фотографируется в своем офисе с большим "сямодзи победы", в том числе во время выборов. И на этот раз он выбрал столь символический подарок со своей подписью для Зеленского. Кажется, что его месседж Украине довольно четкий,

– отметил Такаши Хирано.

Фумио Кисида / Фото Шоко Такаясу/Bloomberg

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