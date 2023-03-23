Кисида подарил Зеленскому талисман, который японцы носили во время войны с Россией: его значение
Источник:Такаши Хирано
Японский премьер Фумио Кисида 21 марта впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев. Кисида сделал Зеленскому символический подарок.
Издание "Санкей" выяснило, что подарком Кисиды для Зеленского был "Сямодзи победы". Это талисман, имеющий глубокий исторический подтекст, в частности, в контексте войны с Россией.
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Японские военные носили "сямодзи победы" во время войны с Россией
Сямодзи – это японский кухонный инструмент (исторически – деревянный) для перекладывания сваренного риса из рисоварки в миски. А "сямодзи победы" (必勝しゃもじ) является популярным сувениром в Хиросиме (родной город Кисиды), на котором каллиграфически написано слово "Обязательно победим" (必勝).
Японские военные массово носили "сямодзи победы" как талисман во время японско-ценской (1894 – 1895) и японско-российской войны (1904 – 1905), желая непременной победы.
Журналист Укринформа Такаши Хирано объяснил, почему сямодзи стал символом победы. Причина в том, что в японском языке глагол "взять рис" – "меши (о) тору" является омофоном с другим глаголом, который означает "задержать врага", то есть победить врага. Отсюда люди вложили желание победы в шамоджи.
Японцы хорошо знают, что Кисида часто фотографируется в своем офисе с большим "сямодзи победы", в том числе во время выборов. И на этот раз он выбрал столь символический подарок со своей подписью для Зеленского. Кажется, что его месседж Украине довольно четкий,
– отметил Такаши Хирано.
Кисида посетил Украину: что известно
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским Он приехал в Киев на фоне поездки лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.
- Кисида сообщил, что Япония выделит 30 миллионов долларов на нелетальное вооружение для Украины. Также 470 миллионов долларов премьер пообещал энергетическому сектору и другим отраслям.
- Зеленский принял приглашение премьера принять участие в саммите стран "Группы семи", который состоится в мае в Хиросиме. Как известно, Япония в этом году председательствует в G7.
- Кисида вместе с украинской делегацией возложением цветов почтили память украинцев, погибших от рук оккупантов в Буче.