Видання "Санкей" з'ясувало, що подарунком Кішіди для Зеленського був "Шямоджі перемоги". Це талісман, який має глибокий історичний підтекст, зокрема в контексті війни з Росією.

Дивіться також Японський прем'єр відвідає Україну: ЗМІ називають візит "вкрай незвичним"

Японські військові носили "шямоджі перемоги" під час війни з Росією

Шямоджі – це японський кухонний інструмент (історично – дерев'яний) для перекладання звареного рису з рисоварки до мисок. А "шямоджі перемоги" (必勝しゃもじ) є популярним сувеніром у Хіросімі (рідне місто Кішіди), на якому каліграфічно написано слово "Обов'язково переможемо" (必勝).

Японські військові масово носили "шямоджі перемоги" як талісман під час японсько-цінської (1894 – 1895) та японсько-російської війни (1904 – 1905), бажаючи неодмінної перемоги.

Журналіст Укрінформу Такаші Хірано пояснив, чому шямоджі став символом перемоги. Причина в тому, що в японській мові дієслово "взяти рис" — "меші (о) тору" є омофоном з іншим дієсловом, яке означає "затримати ворога", тобто, перемогти ворога. Звідси люди вклали бажання перемоги в шямоджі.

Японці добре знають, що Кішіда часто фотографується у своєму офісі з великим "шямоджі перемоги", зокрема під час виборів. І цього разу він вибрав такий символічний подарунок зі своїм підписом для Зеленського. Здається, що його меседж до України доволі чіткий,

– зазначив Такаші Хірано.

Фуміо Кішіда / Фото Шоко Такаясу/Bloomberg

Кішіда відвідав Україну: що відомо