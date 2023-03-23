Видання "Санкей" з'ясувало, що подарунком Кішіди для Зеленського був "Шямоджі перемоги". Це талісман, який має глибокий історичний підтекст, зокрема в контексті війни з Росією.
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Японські військові носили "шямоджі перемоги" під час війни з Росією
Шямоджі – це японський кухонний інструмент (історично – дерев'яний) для перекладання звареного рису з рисоварки до мисок. А "шямоджі перемоги" (必勝しゃもじ) є популярним сувеніром у Хіросімі (рідне місто Кішіди), на якому каліграфічно написано слово "Обов'язково переможемо" (必勝).
Японські військові масово носили "шямоджі перемоги" як талісман під час японсько-цінської (1894 – 1895) та японсько-російської війни (1904 – 1905), бажаючи неодмінної перемоги.
Журналіст Укрінформу Такаші Хірано пояснив, чому шямоджі став символом перемоги. Причина в тому, що в японській мові дієслово "взяти рис" — "меші (о) тору" є омофоном з іншим дієсловом, яке означає "затримати ворога", тобто, перемогти ворога. Звідси люди вклали бажання перемоги в шямоджі.
Японці добре знають, що Кішіда часто фотографується у своєму офісі з великим "шямоджі перемоги", зокрема під час виборів. І цього разу він вибрав такий символічний подарунок зі своїм підписом для Зеленського. Здається, що його меседж до України доволі чіткий,
– зазначив Такаші Хірано.
Фуміо Кішіда / Фото Шоко Такаясу/Bloomberg
Кішіда відвідав Україну: що відомо
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 21 березня відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Він приїхав у Київ на тлі поїздки лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.
- Кішіда повідомив, що Японія виділить 30 мільйонів доларів на нелетальне озброєння для України. Також 470 мільйонів доларів прем'єр пообіцяв для енергетичного сектору та інших галузей.
- Зеленський прийняв запрошення прем'єра взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі. Як відомо, Японія цьогоріч головує в G7.
- Кішіда разом з українською делегацією покладанням квітів, вшанували пам'ять українців, які загинули від рук окупантів у Бучі.