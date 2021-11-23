В Кишиневе мужчина стрелял из лука в здание горсовета: его остановила полиция

В молдавском Кишиневе неизвестный пытался выстрелить из лука в здание городского совета. Однако попытка потерпела неудачу, потому что мужчину успели остановить правоохранители.

В результате инцидента никто из местных жителей, чиновников или сотрудников полиции не пострадал. Фото с места происшествия в понедельник, 22 ноября, распространили в социальных сетях.

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Мужчина предупредил о "протесте"

Правоохранители сообщили, что мужчина предварительно подал заявление в мэрию о том, что придет "протестовать". Когда он попытался начать стрельбу из лука, его остановили полицейские.

СМИ пишут, что неизвестный пришел в горсовет, потому что ему отказали в визе США. Гражданин также приходил в посольство Штатов в Кишиневе и обещал протестовать перед зданиями:

правительства;

парламента;

администрации президента.

Правоохранители проинформировали о том, что мужчина имеет психические расстройства.



В Кишиневе мужчина хотел выстрелить из лука в здание горсовета / Фото из телеграма INDEX



Мужчину, который из лука хотел выстрелить в здание горсовета, задержали / Фото из телеграма INDEX



Полиция задержала мужчину, который из лука хотел выстрелить в здание горсовета / Фото из телеграма INDEX