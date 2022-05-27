Киссинджер загремел в базу "Миротворца"

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер недавно заявил, что Украине нужно отдать России часть своих территорий в обмен на мир. Теперь эксполитик попал в базу "Миротворца".

Он обвиняется в информационной деятельности, направленной против национальной безопасности Украины. Интересно, что Киссинджер был внесен в базу 27 мая, как раз на его 99-й День рождения.

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Киссинджера внесли в "Миротворец"

В центре "Миротворец" исследовали личность Генри Киссинджера и его публичные заявления. На основе собранных данных его обвиняют в :

участия в информационной спецоперации России (страны-агрессорки и террористки) против Украины;

распространении нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа, в частности о ядерной войне, глобальном упадке, голоде, миграционном шоке, наступлении Китая и т.п. в обмен на сокращение территории (минимум по состоянию на 24 февраля 2022 года, максимум – без Донецка, Луганска и всего Юга, в частности и без Одессы);

соучастия в преступлениях российской власти против Украины и его граждан.

Что такое "Миротворец"

Центр "Миротвторец" – это неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Создана в 2014 году в рамках работы волонтерской группы "Народный тыл". Финансирование центра происходит путём краудфандинга.

Данные центра по личности Генри Киссинджера

На странице Миротворца о Киссинджере говорится, что он был госсекретарем Соединенных Штатов Америки в течение 1973 – 1977 годов. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира . Родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии. При рождении носил имя Гайнс Альфред Киссингер.

К слову, центр "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассмотреть публикацию о Киссинджере на сайте организации, как заявление о совершении эксполитиком ряда сознательных правонарушений .

Контекст

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Генри Киссинджер возмутительно заявил , что Украина должна уступить свою территориальную целостность России в обмен на мир, а страны Запада призвал не способствовать поражению России в войне против нашего государства. По его словам, противодействие России якобы может быть "роковым" для всего мира.

На циничные слова бывшего госсекретаря США резко ответил Владимир Зеленский . Президент подчеркнул, что Киссинджер словно застрял в 1938-м году и не учитывает интересы простых людей – украинцев. Его возмутило, что на все преступления, совершенные Россией, кто-то до сих пор пытается прежде всего учесть интересы страны-агрессорки.

Впоследствии в Госдепартаменте США сообщили официальную позицию Вашингтона по поводу одиозного заявления Киссинджера. В ведомстве подчеркнули, что штаты и дальше будут оказывать поддержку Украине к ее окончательной победе в войне против России. Кроме того, представитель Госдепартамента добавил, что украинский народ исключительно имеет право определять будущее своей страны.

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