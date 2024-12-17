Спецпредставитель Трампа по Украине планирует посетить Киев в январе, – Reuters

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует посетить Киев в начале января. Вместе с этим американский чиновник также отправится и в несколько других европейских столиц.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эту информацию агентству предоставили два источника, знакомые с вопросом.

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Что известно о предстоящей поездке Келлога в Украину

По данным собеседников издания, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать спецпредставителем Трампа в Украине и России планирует поехать в Киев в начале января, поскольку администрация новоизбранного президента США стремится как можно быстрее положить конец российско-украинской войне.

Американский чиновник не планирует посещать Москву во время этой поездки, сообщили осведомленные источники, которые пожелали остаться анонимными.

Вместо этого Келлог посетит высокопоставленных чиновников в Украине, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. Один из источников предупредил, что планирование поездки все еще завершается, поэтому маршрут спецпредставителя может измениться.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении статус-кво" от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники.

Тем не менее эта запланированная поездка подчеркивает срочность, с которой новоизбранный президент США стремится закончить войну, что продолжается в Украине.

К слову, недавно Кит Келлог сказал, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев. По его словам, единственный человек, который может это сделать, – это Дональд Трамп, и, по его словам, республиканец это сделает.