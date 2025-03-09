Должен играть по правилам: почему Кит Келлог на самом деле не является противником Украины

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что не хотел бы участвовать в войне на истощение с Россией. Об этом он сказал накануне встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что раньше мы видели 2 параллельные переговорные группы – одна для Украины, другая для России. Сейчас произошли определенные изменения и с украинцами на встрече должно быть Стив Уиткофф, который принимал участие в переговорах с Россией.

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Причина резких заявлений Келлога

Возможное, такое изменение тенденции свидетельствует о согласовании определенных позиций, о которых знают переговорщики с Россией. Что касается высказываний Кита Келлога, то ранее он говорил об Украине с симпатией, особенно после своего визита в Киев. На фоне нападок Трампа, Келлог назвал Владимира Зеленского мужественным президентом для страны, которая воюет.

В то же время надо понимать, что сейчас все в Вашингтоне должны демонстрировать свою лояльность к Трампу, подстраиваться под его мировоззрение и позицию. Это обязательно, иначе надо уйти с должности.

Поэтому если есть критика Украины или нужно оправдать остановку поставок оружия – с этим надо соглашаться, быть частью команды и играть по ее правилам. Именно так ведет себя Кит Келлог,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Более того, о войне на истощение впервые написал Валерий Залужный и сказал, что она не отвечает интересам Украины. Он отмечал, что вместе с союзниками надо преодолеть эту тенденцию. Но, к сожалению, это не удалось.

Участие Кита Келлога в переговорах как и то, что он остается спецпредставителем, – не так плохо. Может быть хуже. Есть еще Джей Ди Вэнс, Илон Маск и люди, которые мыслят совсем по-другому и предоставляют Трампу информацию, которая соответствует российским нарративам.