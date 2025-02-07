"Должны немного уступить": Келлог об окончании русско-японской войны в контексте Украины

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог высказался о завершении русско-японской войны. Он также провел параллели между ней и российским вторжением на украинские земли.

Келлог отметил, что на встрече с Зеленским в Трамп-тауэр в сентябре 2024 года президент США заявил, что "пришло время" для мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что заявил Келлог о российско-японской войне

Спецпредставитель Трампа отметил, что в сентябре американский лидер заявил, что можно заключить соглашение, "которое будет полезным для обеих сторон". Он также добавил, что и Украина, и Россия должны подходить к переговорам очень прагматично.

Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору, (который положил конец русско-японской войне в 1905 году – 24 Канал). Царь России и император Японии были готовы выйти за дверь, и Рузвельт фактически собрал их вместе и сказал: "Вы оба должны немного уступить". И они это сделали,

– говорит Келлог.

Ранее он заявил, что ни одна из сторон не сможет достичь победы без уступок в переговорах. Он также отметил, что Россия привыкла к затяжным войнам и массовым потерям, поэтому победить ее только уничтожением войск невозможно.