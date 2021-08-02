В Китае горела Сианьская башня международной торговли: видео
2 августа 2021 , 08:37Читати новину українською
Источник:твиттер Eventful China
В Китае 1 августа вспыхнул пожар в Сианьской башне международной торговли. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Детали о пожаре
Сейчас причины и обстоятельства возгорания неизвестны. Их устанавливают правоохранители.
Читайте также Дым виден за сотни метров: в спальном районе Киева произошел крупный пожар – видео
В социальных сетях очевидцы пожара опубликовали видео с места происшествия. На нем видно как из здания поднимается огромный столб черного дыма.
Смотрите видео пожара в деловом центре Сианя:
Последние пожары в мире
- 1 августа в селе Дачное Одесской области вспыхнул пожар в трехэтажном складском здании. Огонь тушили 84 спасателя и 22 единицы техники. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
- Масштабные лесные пожары охватили курортную Турцию. Возгорание возникло еще 28 июля. Туристов пришлось эвакуировать из отелей. Среди вероятных причин возникновения огненной стихии – поджог. Правоохранители уже задержали одного подозреваемого.
- Лесные пожары распространяются также в Греции и Канаде. Так, в первой стране в результате непогоды пострадали 16 человек. В то же время в канадской провинции Британская Колумбия уровень загрязнения воздуха уже представляет угрозу для населения. Власти планируют эвакуировать местных жителей.
- На Прикарпатье произошел пожар в общежитии Национального медицинского университета. Спасатели вывели на улицу 88 студентов. К счастью, никто не пострадал.