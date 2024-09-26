Один из бенефициаров войны, – Яковенко сказал, как Китай помогает России

Китай продолжает помогать России в войне против Украины. Пекин не только поддерживает, теперь он разрешил на своей территории наладить производство БПЛА для России.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Китай является союзником России. Ранее США заявили, что нужно прекратить сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. В частности Пекин поставляет Москве станки, микроэлектронику и другие товары, которые россияне используют для наращивания военных сил.

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Является безусловным союзником России

Также Китай санкционирует поставки большого количества боеприпасов Северной Корее. Это уже очень серьезная проблема. КНДР является сателлитом Китая. На сегодняшний день он обеспечивает более миллиона снарядов для продолжения войны России в Украине.

Кроме того, Китай оказывает экономическую поддержку России, закупая вместе с Индией российские углеводороды.

Изготовление в Китае беспилотников для России, это свидетельство того, что Пекин является безусловным союзником России и один из бенефициаров войны,

– подчеркнул журналист.

В то же время Китай продвигает мирный план по окончанию войны. Сегодня "переговоробесие" распространились по всему миру, и все эти мирные планы, по его мнению, один в один соответствуют тому, что предлагает Владимир Путин.

Он также хочет "прекратить огонь", но на определённых условиях. В частности, предлагает оставить за Россией оккупированные украинские территории, также, как отметил он, Украина должна уйти из части областей, которые сегодня находятся под ее контролем. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО, сократить свою армию и т. д.

Все это очень похоже на полную и окончательную капитуляцию Украины. И мирный план Китая находится в том же векторе. Он является абсолютно неприемлемым для Украины,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

К слову. Россияне начали разрабатывать и производить в Китае ударные беспилотники дальнего радиуса действия "Гарпия-3" (G3), которые могут преодолевать расстояние в 2000 километров с нагрузкой до 50 килограммов. Россия провела летные испытания новой БПЛА в Китае с участием местных специалистов.