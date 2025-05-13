Парад в Москве и в целом визит Си Цзиньпина зафиксировали политическую реальность: Россия является вассалом Китая, сателлитной страной, существующей исключительно в орбите старшего брата.

Китай стремится вернуть величие

В отличие от Орбана и Фицо, которые еще могут маневрировать между Брюсселем, Москвой и Вашингтоном; в отличие от стран Центральной Азии, которые могут балансировать между Москвой и Пекином, – Путину негде маневрировать, нет между кем балансировать. Игра в многополярный мир закончилась для России тупиком. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Как и предполагалось еще в 2022 году, на арену выходит игрок, в руках которого все карты. Они там были давно, но должно было пройти три кровавых года. Китай должен сказать свое слово, но каким оно будет?

Стратегическая цель Китая – мировое доминирование, замаскированное под названием "Сообщество общей судьбы человечества". Эта идея, которая является официальной внешнеполитической доктриной Китая, основывается на понимании, что мир стоит перед глобальными вызовами, которые невозможно решить в одиночку, поэтому лучше с ними справиться совместно под руководством старшего брата, сильнейшего и мудрейшего. Кто этот старший брат, догадайтесь.

В целом китайский взгляд на мир заключается в том, что Китай всегда был ведущей цивилизацией человечества, но его унизительно согнали с этой позиции в последние 200 лет, и вот теперь он возвращается на свое законное место.

Это не соответствует действительности: Китай был ведущей цивилизацией в течение 1200 лет, условно с 550 до 1750, но остальное время в течение более-менее исследованной 15-тысячелетней истории человечества он отставал.

Какова стратегия Китая в отношении российско-украинской войны

Нужна ли Китаю победа России? Нет, не нужна, потому что это будет означать усиление России, приобретение ею большего статуса, а также закрепление в международной практике права сильных менять границы слабых. Это Китаю не нужно.

Нужно ли Китаю поражение России? Нет, потому что это означает усиление западного мира, частью которого безусловно является Украина. Российское поражение также означает вероятный распад России, после чего различные ее части будут пытаться дистанцироваться от Китая (тюркские и монгольские народы его боятся и ненавидят), хотя какие-то другие части будут радостно падать в китайские объятия.

Так, может, Китаю нужно бесконечное продолжение войны? Нет, потому что это увеличивает риски на фоне негативной экономической динамики.

Так какой же вариант является лучшим для Китая? А тот, что имеем сейчас. Война продолжается, но никто не побеждает. Война продолжается, но ресурсы для ведения войны исчерпываются. А в то же время все боятся эскалации, и это толкает слабых в объятия Китая, а сильных заставляет делать ошибки.

В интересах Китая Россия слабая, но агрессивная. Целостная, но полностью зависимая. Война бесконечная, но не горячая. Возможность управлять неопределенностью и лишить других такой возможности. Возможность использовать Россию как таран, но оставаться за кулисами, собирая добычу.

С этой точки зрения, для Китая все складывается как нельзя лучше.

1. Россия не способна победить.

2. Россия не способна остановиться и будет продолжать.

3. Китай не вступает в войну явно, но без него Россия не может продолжать. Китай может гибко управлять интенсивностью событий.

4. Россия не имеет маневра, не может балансировать между Китаем и кем-то другим.

5. Российские союзники, вассалы и сателлиты переходят к Китаю все вместе.

6. США проигрывают этот раунд вчистую. Европа растеряна.

7. Весь мир понимает, с кем тут надо договариваться.

Ключевые китайские проблемы:

замедление экономики, рост безработицы,

значительная зависимость от экспорта,

ловушка среднего дохода: зарплаты растут, теперь это не дешевая мастерская,

старение населения, остановка демографического роста,

сильный дисбаланс между мужчинами и женщинами,

постоянная потребность в дешевых ресурсах.

Поэтому китайская стратегия в отношении России будет сочетать:

постепенное получение контроля над российскими ресурсами: реальный контроль без политической ответственности, что можно обеспечить через китайские компании и совместные проекты;

демографическое проникновение в российские регионы;

непосредственный политический контроль над отдельными регионами без вторжения, путем концессий и тому подобное.

Каков тогда украинский интерес? В наших интересах, чтобы Россия развалилась и не могла служить китайским инструментом, но чтобы это произошло аккуратно и не хаотично, до того, как Китай возьмет все под контроль.