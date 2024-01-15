Украина хочет, чтобы Китай участвовал в переговорах по завершению войны, — Ермак

Киев выступает за то, чтобы привлечь Китай к участию в переговорах по завершению войны России против Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников по национальной безопасности в Давосе.

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В частности, Ермак подчеркнул, что Китаю важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне страны-агрессора России против Украины.

При этом глава ОП не уточнил, как именно Китай может способствовать переговорам.

Встреча в Давосе: главное

В Давосе в воскресенье, 14 января, прошла четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира". Участие в мероприятии приняли представители 81 страны и международных организаций.

Украина представила к обсуждению ряд пунктов мирного плана: пункт 6 – о выводе российских войск и прекращении боевых действий, пункт 7 – о правосудии, пункт 8 – о защите окружающей среды, пункт 9 – о предотвращении эскалации, и пункт 10 – о подтверждении окончания войны.

Что такое "украинская Формула мира" В ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир В ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир Зеленский представил Формулу мира – мирный план завершения войны. Он включает в себя 10 пунктов. Кроме перечисленных выше, первые пять это: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

К слову, почти год назад МИД Китая опубликовал свои "мирные" предложения по урегулированию войны. Они содержат 12 пунктов, в которых прописаны только общие фразы и призывы к переговорам. Украина и союзники назвали план "неприемлемым".