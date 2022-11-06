"Война в Украине только разминка": США обеспокоены темпами разработки ядерного оружия Китаем

В США предупредили, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее, чем прогнозировали. Это может стать "проблемой ближайшего будущего".

Сдерживания Китая недостаточны

Такие высказывания озвучил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме Военно-морской подводной лиги.

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Он отметил, что политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.

Он тонет медленно, но тонет, потому что по сути они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы.

– подчеркнул он

"Китай – проблема ближайшего будущего": адмирал предостерег об опасности

По словам Ричарда, вскоре будет неважно, насколько хороши будут их командиры и силы. Их, по его мнению, будет недостаточно для сдерживания Китая.

"Это проблема ближайшего будущего", – заметил адмирал. Поэтому он считает, что "война в Украине – это только разминка",

Адмирал Ричард отметил, что США все еще имеют преимущество в подводных лодках – "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем".

Китай действительно наращивает ядерную мощность

Ранее в США сообщили, что Китай отказывается вести переговоры с Соединенными Штатами по ядерному оружию. Речь идет об обсуждении шагов, чтобы уменьшить риск, созданный этим оружием.

В Пентагоне признали, что Китай расширяет свои ядерные силы. Более того, страна Восточной Азии работает над тем, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.

22 октября в Китае на третий срок правления пришел Си Цзиньпин . Он, подводя результаты своей работы, заявил, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".

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