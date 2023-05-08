Китай вдруг захотел наладить отношения с США: при чем здесь переговоры Украины и России

Китай вдруг призвал США начать восстанавливать нормальные отношения, разрушенные между двумя странами не без стараний самого Пекина. В Белом доме, похоже, взвешивают, сотрудничать ли с Китаем в поисках переговорного урегулирования войны в Украине.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, возможно ли сближение Китая и США после напряженности между обоими государствами, а также что от этого выиграет Украина. Более подробно читайте дальше в материале.

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Первый контакт США и Китая после скандала с шаром: что сказали в Пекине

Неожиданно для многих министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что "серия ложных слов и поступков" Соединенных Штатов поставила отношения между двумя сверхдержавами на "холодный лед".

Однако он сказал, что стабилизация отношений между двумя странами является "приоритетом". И это без преувеличения очень важный месседж Пекина.

Цинь Ган сделал такое заявление во время встречи в Пекине с послом США Николасом Бернсом. По сути это первый контакт такого уровня между американскими и китайскими чиновниками с момента, когда возник скандал из-за появления китайского воздушного шара в небе над США.

Тогда отношения между двумя странами действительно скатились до самого низкого уровня, ведь Китай отказался признавать, что таким образом банально шпионил за военными объектами США.

Однако сегодня Цинь Ган говорит, что реакция, действия и слова США подорвали "положительный импульс" в нормализации отношений, который был достигнут после личной встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Индонезии в ноябре 2022 года.

Теперь Китай якобы готов к возобновлению отношений, если США также пойдут навстречу. Кроме того, Цинь Ган сказал, что США должны несколько снизить градус санкционного давления на Китай, а также вернуться к статусу-кво по Тайваню.

Мол, надо отмотать время на несколько лет назад и с этой точки возобновить отношения. Также Цинь Ган заявил, что посол США Николас Бернс должен провести больше встреч с китайскими чиновниками, чтобы выработать четкую общую позицию по ряду вопросов, и что именно Бернса Пекин видит как определенный мостик между Китаем и Соединенными Штатами.

Николас Бернс в коротком сообщении в твиттере написал, что он и Цинь Ган обсудили "проблемы в отношениях США и Китая и необходимость стабилизации связей и расширение общения на высоком уровне".

США и Китай заложили основу для предстоящего диалога

На самом деле, встреча между Цинь Ганом и Николасом Бернсом может заложить определенную основу для будущего диалога между Китаем и США.

Ведь действительно после встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре на Бали появилась надежда на то, что отношения двух стран могут улучшиться, а значит, Китай может меньше поддерживать Россию в войне против Украины.

Однако уже в феврале в небе над США были замечены китайские шары шпионы. Один из них был сбит американскими военными и было доказано, что он принадлежит именно Китаю. Более того, по странному стечению обстоятельств, сбивание шара совпало с запланированным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Этот визит был очень важным, ведь он должен был продолжить реализацию всего того, о чем договорились Байден и Си. Но из-за инцидента с шаром визит Блинкена был отменен. С того времени линии связи между Китаем и США оборвались. Теперь есть надежда на то, что диалог возобновится.

И здесь есть еще один показательный момент. Буквально на прошлой неделе посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к диалогу с Китаем на самом высоком уровне. А западные СМИ, подхватив этот тезис, предположили, что речь идет о подготовке разговора между Си Цзиньпином и Байденом.

В частности, 2 мая Николас Бернс заявил, что США готовы восстановить каналы связи между двумя правительствами, в том числе на самом высоком уровне. Бернс отметил, что Вашингтон не стесняется говорить, что даже во времена противостояния требуется диалог, и поэтому США ждут от Китая шагов навстречу.

Вашингтон готов работать с Китаем над поиском мира в Украине

Также Бернс подтвердил, что решается вопрос того, когда может состояться отмененная в феврале поездка Энтони Блинкена в Пекин.

И это тоже интересная деталь. В частности, накануне госсекретарь США дал пространное интервью The Washington Post, в котором много говорил, что администрация Байдена, похоже, взвешивает, сотрудничать ли с Китаем в поисках переговорного урегулирования войны в Украине после того, как, по прогнозам официальных лиц США, Украина добьется успехов в их давно запланированном наступлении.

Колумнист Дэвид Игнатиус, который и брал интервью у Блинкена, уверяет, что госсекретарь США повторил непубличные заявления чиновников Белого дома, что Вашингтон готов работать с Китаем над поиском мира в Украине.

В то же время, посол США в Китае Николас Бернс уверяет, что Вашингтон ожидает, что Пекин, со своей стороны, должен подтолкнуть Россию к прекращению войны в Украине. По его мнению, разговор Си Цзиньпина с президентом Украины был "хорошим первым шагом".

По словам Бернса, было бы полезно, если бы Китай, прежде всего, подтолкнул Россию прекратить бомбардировки украинских городов. И, как говорит Бернс, "это то, чего хотят все – США, Европа, Украина и, наконец, Китай".

Здесь следует добавить еще одну важную деталь. Дело в том, что, прежде чем провести сегодня переговоры с послом США, министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

И вот после той встречи Цинь Ган заявил, что Китай продолжит продвигать идею переговоров в координации с Россией. Это может свидетельствовать как о попытках Пекина подыграть Москве, так и о том, что Китай все же готов немного надавить на Москву.

О переговорах заговорил и Генри Киссинджер

На фоне таких новостей западные СМИ вдруг начинают писать, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Китая могут состояться уже до конца этого года.

В частности, издание WSJ утверждает, что якобы на Западе видят, что украинское контрнаступление должно создать благоприятные для Киева условия для переговоров, а Китай сможет привлечь к ним Россию. И вроде бы такую идею поддерживают и в США, и в Европе.

Вместе с тем, WSJ добавляет, что действительно наиболее заинтересованы в проведении переговоров между Украиной и Россией именно в Европе. Однако официальные лица Белого дома и Госдепа уже давно утверждают, что все войны заканчиваются за столом переговоров.

Хотя в США все же добавляют, что со стороны России нужен настоящий интерес, чтобы добросовестно подходить к любым переговорам. Мол, военная помощь Украине как раз и призвана сделать все, чтобы Россия сама захотела переговоров.

С другой стороны, как пишет WSJ, ключевые чиновники США в Совете национальной безопасности поддерживают переговоры, тогда как Государственный департамент и ЦРУ настроены более скептически, желая увидеть, как пойдет наступление, прежде чем говорить о переговорах.

Впрочем, уже сегодня о переговорах до конца года заговорил и бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер. По его словам, реальный переговорный процесс уже до конца года может начаться благодаря мирным инициативам от Китая.

Теперь, когда Китай начал переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах, и даже реальных переговорах,

– сказал он.

Здесь, конечно, можно ругать Киссинджера, который уже неоднократно призывал к переговорам. Но реальность такова, что к нему прислушиваются на Западе. Особенно в вопросе отношений между США и Китаем.

Ведь именно он устроил исторический визит президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, и до сих пор имеет серьезные связи.

В то же время, каким образом Поднебесная может повлиять на то, чтобы представители Украины и России сели за стол переговоров, и предусматривает ли этот механизм какие-либо уступки кому-либо из сторон, в частности, отказ Киева от части своих территорий или перспектив членства в НАТО, Киссинджер не уточнил.