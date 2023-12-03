Будет балансировать, но есть безусловные вещи, – Зеленский очертил роль Си Цзиньпина в войне

Китай попытается занимать нейтральную позицию, однако есть вещи, по которым ответ должен быть однозначным. Есть красные линии, которые нельзя переходить.

Об этом Владимир Зеленский отметил в интервью Associated Press, передает 24 Канал. Впрочем, вопреки истории или экономике, останется только политика.

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Китай изберет сторону

Владимир Зеленский отметил, что Украине безусловно важна поддержка Китая, однако Си Цзиньпин попытается балансировать – из-за исторических или экономических факторов. Однако, в конце концов, остается только политика. Путь является или справедливым или вне закона.

Есть безусловные вещи, которые лидеры должны поддерживать без исключений для человека или государства. Это касается вопросов ядерной безопасности, территориальной целостности, суверенитета государства, справедливости, вызовов из депортации детей, продовольственной безопасности.

Они понимают, что есть вещи, являющиеся красными линиями, которые нельзя переходить,

– отметил Зеленский.

Президент государства подчеркнул, рассматривая вопрос с этой стороны, он хотел бы, чтобы Китай поддержал формулу мира.

Позиция Китая в войне