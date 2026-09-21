Международное положение Москвы становится все более сложным, почему в эфире "24 Канала" рассказал бывший командир полка британской армии Гамиш де Бреттон-Гордон. По его словам, российские военные блогеры уже не скрывают отчаяния из-за огромных потерь, в то время как лидеры Китая и Индии демонстрируют заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта.

Давление на Кремль усиливается

Эксперт подчеркнул, что позиция Пекина и Нью-Дели чрезвычайно показательна, ведь эти страны обладают огромным экономическим и военным потенциалом. В частности, Индия остается критически важным рынком сбыта для российской нефти.

Если Путин осознает, что Пекин и Нью-Дели больше не будут поддерживать его агрессию, единственным выходом для него останется договоренность о прекращении огня,

– отметил эксперт.

Помимо дипломатических сигналов с Востока, усиливается и решимость западных союзников Украины. После того как истребители НАТО сбили российский беспилотник в Литве, европейские политики начали активнее обсуждать возможность перехвата вражеских дронов непосредственно над украинской территорией. Все это совокупное давление должно заставить Кремль согласиться на мирные условия, которые устроят Киев.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что во время недавнего саммита БРИКС российский диктатор откровенно раздражал участников своей воинственной риторикой. Тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди уже рекомендовал ему прекратить боевые действия из-за глобальных проблем с продовольствием, а Китай предложил России крайне невыгодные условия сотрудничества по газопроводу.

К слову. Полную версию интервью с британским полковником Хэмишем Де Бреттоном-Гордоном читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

В то же время, как уже сообщалось на нашем сайте, пока Запад ищет пути для переговоров, Москва готовится к отключениям электроэнергии в Украине. Вместо реального стремления к миру российские власти пытаются использовать время для усиления террора против гражданского населения в преддверии зимы.