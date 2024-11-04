Есть "красные линии" для КНДР: что Китай не позволяет совершать своему сателлиту

Тесное военное сотрудничество между Россией и КНДР происходит, скорее всего, под пристальным контролем КНР. Северная Корея, которая является сателлитом Китая, находится почти в полной зависимости от него. Однако иногда Ким Чен Ын позволяет себе дерзкие поступки.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, которое он высказал 24 Каналу, при определенных условиях Северная Корея может играть самостоятельную игру – независимую от Китая. В то же время существует мнение, что сейчас Китай не может надавить на КНДР, ведь она нашла поддержку у России.

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Нелюбимый гость в Пекине

Директор Центра исследований проблем гражданского общества рассказал, что на самом деле Ким Чен Ын – нелюбимый гость в Пекине. Северной Корее пришлось приложить усилия, чтобы состоялся личный контакт главы КНДР с Си Цзиньпином. Вообще Ким Чен Ына долгое время не хотели видеть в Китае.

Это указывало на то, что какие-то действия Пхеньяна не нравились в Пекине, и отсутствовала "личная химия" между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином,

– отметил он.

В определенное время отношения между ними выровнялись. Хотя были предположения, что Китай рассматривал возможность смены режима в КНДР.

Однако, когда президентом США стал Дональд Трамп и начались торговые войны с Китаем, Северная Корея стала выгодным козырем для Пекина и инструментом влияния через эскалацию на ситуацию по безопасности – сначала в регионе Тихого океана, а затем в мировом масштабе.

Китай тогда, по мнению Кулика, разрушил систему санкционного воздействия на Северную Корею, что позволило ей усилить свое давление на Южную Корею и провоцировать Запад.

Однако иногда Ким Чен Ын позволяет себе действия, которые не вызывают стопроцентную поддержку со стороны Пекина,

– отметил он.

Эти действия связаны с эскалацией с Южной Кореей, с транзакциями и попытками КНДР выйти на рынки стран Африки по поставкам оружия, в вопросах кибербезопасности – попыток хакерских атак или работы колл-центров, которые выкачивают средства из граждан Китая.

Однако Китай будто закрывает глаза на эти небольшие вольности Северной Кореи. В то же время существуют "красные линии", за которые Северной Корее нельзя переходить,

– сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Например, отправка северокорейских войск в Россию вряд ли было возможно без санкции Пекина. Потому что это значительное повышение ставок в вопросе безопасности и обострение ситуации.

Контролируемая эскалация

Также Китаю, по мнению Виталия Кулика, не очень нравится эскалация КНДР в отношении Южной Кореи. Однако пока ситуация там остается контролируемой.

Большая война между этими странами в ближайшие 5 лет вряд ли произойдёт, потому что сейчас она невыгодна всем возможным участникам. К тому же Китай является одним из подписантов договора о безопасности для Северной Кореи.

Сейчас Пекин считает, что на Корейском полуострове существует управляемая эскалация и такая ситуация, которая может создать выгодную позицию для Пекина после прихода в Белый дом новой администрации,

– подчеркнул он.

К слову, политолог Игорь Эйдман считает, что Китай не заинтересован в тесном сотрудничестве Северной Кореи и России. Си Цзиньпин полностью контролирует КНДР и не хочет терять свое влияние на нее. Также, по его словам, Пекин не позволит Москве претендовать на лидерство в Дальневосточном регионе.