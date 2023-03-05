Китай может использовать грузовые краны для шпионажа за США, – WSJ

После инцидента со сбитым воздушным шаром, США стало более активно подходить к вопросу китайского шпионства в стране. В частности, Вашингтон подозревает, что для этого Пекин может использовать грузовые портовые краны.

Возможность использования Китаем грузовых портовых кранов, имеющихся во многих американских портах, очень беспокоит местных чиновников. Некоторые чиновники Пентагона называют эти краны "троянским конем".

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Как Китай может шпионить с помощью кранов

Речь идет о портовых кранах китайской компании ZPMC. Эти системы качественные и относительно недорогие, потому и приобрели такую популярность. Однако беспокойство Вашингтона вызвано сложными датчиками, которыми оборудованы краны, ведь они могут регистрировать и отслеживать происхождение и назначение контейнеров. То есть, таким образом Китай может получать информацию о том, что доставляют в США или вывозят оттуда, в частности речь идет об оружии.

Билл Эванин – бывший чиновник контрразведки США – убежден, что краны также могли бы обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет прервать поток товаров.

Кроме того, управление кранами осуществляется на китайском программном обеспечении и работают специалисты из Китая, которым выдают американские визы на 2 года.

Как реагирует Китай

Посольство Китая в США отвергло информацию о шпионаже с помощью кранов и назвало такие заявления безответственными.

Разыгрывать "китайскую карту" и выдвигать теорию "китайской угрозы" безответственно и нанесет вред интересам самих США,

– говорится в заявлении посольства.

США сбили китайский воздушный шар

США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.

Это спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.

В то же время Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию Соединенных Штатов пуля попала из-за "форс-мажора".